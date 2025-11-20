Bayern aclara futuro de Upamecano y complica planes del Real Madrid para 2026 El presidente del Bayern Múnich expresó optimismo sobre la renovación de Dayot Upamecano más allá de 2026, lo que reduce la posibilidad de que el defensor francés llegue libre al Real Madrid. El club blanco ya contempla otras alternativas para reforzar su zaga.

El presidente del Bayern Múnich, Herbert Hainer, aseguró en medios alemanes estar confiado en la continuidad del defensa francés Dayot Upamecano, cuyo contrato vence en 2026. Hainer declaró que ve muy encaminada la firma de un nuevo acuerdo y resaltó que el jugador se encuentra cómodo en el club bávaro y con el actual cuerpo técnico.

Estas declaraciones afectan de manera directa a los planes del Real Madrid, equipo que esperaba la posibilidad de fichar a Upamecano a coste cero al finalizar su vínculo en el verano de 2026. Según las informaciones, el club blanco considera prioritario sumar un central en ese periodo para competir con Éder Militão, Dean Huijsen y Raúl Asencio, especialmente ante la situación contractual de Antonio Rüdiger y David Alaba, quienes terminan contrato en 2026. En el caso de Alaba, no habría oferta de renovación y su salida se prevé cercana.

Junto a Upamecano, otros defensores como Ibrahima Konaté (Liverpool) y Marc Guéhi también figuran en el radar madridista por finalizar contrato en fechas similares. Sin embargo, fuentes cercanas al club confirman que no existe preocupación inmediata y que, si los jugadores deciden renovar con sus equipos actuales, la dirección deportiva manejará otras opciones en el mercado.

El Real Madrid baraja como alternativa mantener un año más a Rüdiger y promover a canteranos como quinto central, en tanto busca la oportunidad adecuada. Desde la cúpula se subraya la importancia de que los futbolistas elegidos expresen un deseo firme de llegar al Bernabéu, manteniendo la estrategia de fichar agentes libres de alto nivel, como ocurrió con David Alaba, Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé y Trent Alexander-Arnold.