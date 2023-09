¡Celebrando el Mes de la Herencia Hispana jugando dominó con los Marlins!

Celebrando el Mes de la Herencia de una manera única! Jorge Soler, Eury Pérez, Bryan De La Cruz y Luis Arráez de los Miami Marlins juegan dominos mientras conversan sobre su cultura latina con Yonder Alonso, analista de MLB Network.

Celebrating Hispanic Heritage Month in a unique way! Jorge Soler, Eury Perez, Bryan De La Cruz and Luis Arráez of the Miami Marlins play dominoes while discussing their Latino culture with MLB Network analyst Yonder Alonso.

Don’t forget to subscribe! https://www.youtube.com/mlb

Follow us elsewhere too:

Twitter: https://twitter.com/MLB

Instagram: https://www.instagram.com/mlb/

Facebook: https://www.facebook.com/mlb

TikTok: https://www.tiktok.com/share/user/6569247715560456198

Check out MLB.com daily to watch the MLB.TV Free Game of the Day! https://mlb.com/freegame

Visit our site for all baseball news, stats and scores! https://www.mlb.com/