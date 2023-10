CLASIFICADORES EUROPA – DÍA DE JUEGO 2 🌍 eFIBA S2 🏀

¡Las apuestas son altas! ¡Mientras las naciones europeas luchan por pasar el corte y permanecer en la competencia! 🏀 𝐅𝐎𝐋𝐋𝐎𝐖 𝐓𝐇𝐄 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍! 🤩 ¡Cuando comencemos la segunda jornada con algunos enfrentamientos locos! JUEGOS DESTACADOS: Grecia vs Estonia 4:10 p.m. UTC Italia vs Ucrania 5:00 p.m. UTC España vs Francia 6:50 p.m. UTC Portugal vs Gran Bretaña 6:50 p.m. UTC Türkiye vs Alemania 6:50 p.m. UTC 𝐂𝐇𝐄𝐂𝐊 𝐎𝐔𝐓 las redes sociales de eFIBA para ¡esté siempre actualizado! 👀 https://twitter.com/eFIBA_official https://www.instagram.com/efiba_official https://www.tiktok.com/ @efiba_official https://www.twitch.tv/efibaofficial SITIO WEB 📃 https:// efiba.baloncesto