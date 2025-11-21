Cole Palmer se pierde el Chelsea-Barcelona por fractura en el pie El delantero inglés sufrió un accidente doméstico y será baja al menos dos semanas. El Chelsea afrontará partidos clave sin una de sus figuras ofensivas.

El Chelsea confirmó que Cole Palmer no estará disponible para el próximo partido de Champions League ante el Barcelona ni para los compromisos frente a Burnley y Arsenal en Premier League, tras sufrir una fractura en el dedo pequeño del pie izquierdo debido a un accidente doméstico.

En conferencia de prensa previa al duelo contra Burnley, el técnico Enzo Maresca explicó que Palmer se golpeó el pie con una puerta en su casa, lo cual provocó la lesión. Esta baja se suma a la recuperación en curso del jugador, quien ya estaba cerca de volver tras superar una lesión en la ingle que lo había dejado fuera desde septiembre.

“No estará disponible ni mañana (contra Burnley), ni contra el Barça, ni contra el Arsenal. Lamentablemente, se fracturó el dedo tras un accidente en casa. No es grave, pero estará fuera al menos dos semanas”, detalló Maresca ante los medios.

Palmer apenas ha disputado 235 minutos en cuatro partidos oficiales para el Chelsea durante la temporada, con su última aparición datando del 20 de septiembre frente al Manchester United, cuando salió con molestias físicas.

El equipo londinense, tercero en la Premier League con 20 puntos, deberá replantear su ataque para una semana decisiva en la que enfrentará también al Barcelona de Hansi Flick en Stamford Bridge, en un encuentro importante para el avance en Champions League.

Enzo Maresca también confirmó la recuperación y disponibilidad de otros futbolistas como Benoît Badiashile, Moisés Caicedo, Enzo Fernández y Pedro Neto, quienes estarán listos para los próximos compromisos.