Ejecutivo rival lanza una “dolorosa” advertencia a los Lakers Un ejecutivo de la Conferencia Oeste advierte que los Lakers de Los Ángeles se verán obligados a tomar dolorosas decisiones de personal a pesar de su espacio salarial. Con la agencia libre a la vuelta de la esquina en este mes de julio, la gerencia de oro y púrpura navega en un mar de dilemas financieros. Un ejecutivo del Oeste advierte que desmantelar parte del núcleo que blindó el vestuario será el costo inevitable para potenciar la plantilla alrededor de sus máximas estrellas.