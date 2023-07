EN VIVOđź”´| FIBA 3Ă—3 World Tour Macao 2023 | finales

Disfruta en #vivo toda la acción de las Finales del FIBA 3×3 World Tour Macau 2023 celebrada en Macau New Urban Zone, Macau. #3x3WorldTour #3x3WT #3x3WTMacao Finales Horario: 4:30 p. m. A/I vs C/II | Cuartos de final 16:55 D/I vs B/II | Cuartos de final 17:30 B/I vs D/II | Cuartos de final 17:55 C/I vs A/II | Cuartos de final 6:40 p. m. QF ganador del juego 1 vs QF ganador del juego 2 | Semifinales 7:05 PM Ganador del juego 3 de cuartos de final vs Ganador del juego 4 de cuartos de final | Semifinales 20:10 Ganador del juego 1 de SF vs Ganador del juego 2 de SF | Ceremonia de entrega de premios final a las 20:35 Más información: https://worldtour.fiba3x3.basketball/2023/macau ¡Suscríbete al canal #FIBA3x3 y activa la campana! 🔔: http://bit.do/SubscribeFIBA3x3 🏀 Consigue el balón oficial FIBA 3×3: https://fiba3x3.com/ball ⌚️ Consigue el reloj oficial 3×3: https://fiba3x3.com/watch ▶ Más en: http: //fiba3x3.com http://www.facebook.com/FIBA3x3 http://instagram.com/FIBA3x3 http://twitter.com/FIBA3x3 https://www.tiktok.com/ @fiba3x3 http:// www.twitch.tv/fiba #FIBA3x3