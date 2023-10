EN VIVO 🔴| Gira Mundial FIBA 3×3 Chengdu 2023 | finales

🏀🌎 ¡Vive la emoción de la acción de las Finales del FIBA 3×3 World Tour Chengdu 2023 en la hermosa Chengdu Shi, Sichuan, China! 🇨🇳 No te pierdas ni un solo mate, tiro o regate mientras los mejores equipos del mundo luchan por un lugar en el prestigioso torneo. ¡Sintoniza ahora #live para presenciar el baloncesto callejero lleno de adrenalina en su máxima expresión! 🎉 #3x3WT #3x3WTChengdu Horario: 4:00 p.m. Lausanne Sport LS vs Ulaanbaatar MMC Energy | Cuartos de final 16:25 Raudondvaris Hoptrans vs Viena | Cuartos de final 5:00 PM Omaha vs Beijing | Cuartos de final 5:25 PM Liman Huishan NE vs Ub Huishan NE | Cuartos de final 6:10 PM Ganador del juego 1 de QF vs Ganador del juego 2 de QF | Semifinales 6:35 PM Ganador del juego 3 de QF vs Ganador del juego 4 de QF | Semifinales 7:30 PM Ganador del juego 1 de SF vs Ganador del juego 2 de SF | Ceremonia de premios final a las 7:55 p. m. *Todos los horarios en UTC+8 Más información: https://worldtour.fiba3x3.com/2023/chengdu ¡Suscríbete al canal #FIBA3x3 y toca la campana! 🔔: http://bit.do/SubscribeFIBA3x3 🏀 Consigue el balón oficial FIBA 3×3: https://fiba3x3.com/ball ⌚️ Consigue el reloj oficial 3×3: https://fiba3x3.com/watch ▶ Más en: http: //fiba3x3.com http://www.facebook.com/FIBA3x3 http://instagram.com/FIBA3x3 http://twitter.com/FIBA3x3 https://www.tiktok.com/ @fiba3x3 http:// www.twitch.tv/fiba #FIBA3x3