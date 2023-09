EN VIVO🔴| Mundial FIBA 3×3 U23 2023 | Día 3/Sesión 2

Disfruta #envivo de la acción del Día 3/Sesión 2 de la Copa Mundial FIBA 3×3 U23 2023 celebrada en Lublin, Polonia. #3x3WC Día 3/Sesión 2 Horario: 3:30 p.m. Países Bajos vs China | Mujeres Grupo A 3:55PM Kenia vs Austria | Mujeres Grupo A 4:20PM Austria vs Francia | Hombres Grupo B 16:45 Rumania vs Benin | Hombres Grupo B 5:20PM Estados Unidos vs Holanda | Mujeres Grupo A 5:45PM Austria vs China | Mujeres Grupo A 6:10PM Polonia vs Austria | Hombres Grupo B 6:35PM Benin vs Francia | Hombres Grupo B 7:10PM Kenia vs Estados Unidos | Mujeres Grupo A 7:35PM Rumania vs Polonia | Hombres Grupo B *Todos los horarios son en UTC+2