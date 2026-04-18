¡Fin de una era! Stephen Curry y sus Warriors caen ante el “sol” de Phoenix: ¿Es el funeral de la dinastía? ¡Llora el baloncesto! Los Suns humillan al Golden State en el Play-In y mandan a "El Chef" Curry a su casa. Con un Jimmy Butler lesionado y un equipo que parece un asilo de ancianos, los fanáticos se preguntan: ¿Fue este el último baile de la leyenda?

Si usted es de los que se desvelaba viendo a los Golden State Warriors meter triples desde el parqueo, siéntese porque la noticia es fuerte: el imperio se derrumbó. Este viernes por la noche, los Phoenix Suns no tuvieron piedad y despacharon a los Warriors con un contundente 111-96, eliminándolos oficialmente del Play-In y cerrando la puerta a los Playoffs de 2026.

Lo que más le duele al fanático dominicano que sabe de básquet es ver cómo la magia se le acabó a Stephen Curry. Hace apenas unos días, el “Chef” puso a gozar a todo el mundo con 34 puntos ante los Clippers, pero anoche, con 38 años a cuestas, la realidad le pasó factura. Curry apenas pudo anotar 17 puntos con un espantoso 4 de 16 en tiros de campo. ¡Ay, mi madre! Fue como ver a un ídolo perdiendo sus poderes en el peor momento posible.

¿Quién tiene la culpa del fracaso?

En los colmadones y las bancas deportivas de Santo Domingo ya se armó el debate. ¿Fue la gerencia que la “macó” dejando ir a Klay Thompson? ¿Fue la mala suerte con la lesión de Jimmy Butler? Los fanáticos en redes sociales no están aguantando nada. Muchos critican que el equipo intentó “caminar en dos tiempos”: queriendo ganar con los veteranos pero sin desarrollar a una superestrella joven que le reciba la antorcha a Curry.

“La dinastía se acabó desde que separaron al trío de Steph, Klay y Draymond. La gerencia lo dañó todo”, comentan los expertos en X (Twitter). Y es que, seamos sinceros, ver a un Draymond Green envejecido y a un equipo que depende de milagros no es lo que nos prometieron.

¿Se retira el mejor tirador de la historia?

La pregunta que pica y se extiende es qué pasará con Curry. Con 38 años, aunque es una leyenda viviente, los Warriors no parecen estar armados para darle otra oportunidad real de anillo. Para el dominicano que disfrutó de cada campeonato, este es un momento de luto deportivo. Vimos nacer, crecer y dominar a este equipo, y hoy estamos viendo su funeral en vivo.

Los Suns celebran, pero el mundo de la NBA se siente vacío. Se acabó el “Showtime” de la Bahía y comienza una reconstrucción que huele a muchos años de sequía.

¿Usted cree que Curry debería pedir un cambio a un equipo que sí pueda ganar o debería quedarse a hundirse con el barco en San Francisco? ¡Saquen su bandera de los Warriors por última vez y opinen en los comentarios!