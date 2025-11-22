Griezmann renueva con Atlético hasta 2027 pero reitera su sueño MLS Antoine Griezmann amplió su contrato con el Atlético de Madrid y confirmó que sigue soñando con jugar en la MLS al final de su carrera. El delantero francés, con 34 años y menos minutos de juego, mantiene la ambición de sumar títulos en España antes de partir a Estados Unidos.

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid y campeón del mundo con Francia, firmó recientemente la extensión de su contrato hasta 2027 con el club rojiblanco. Sin embargo, en una entrevista con el diario AS, el atacante de 34 años reiteró que su objetivo profesional a largo plazo es jugar en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Durante esta temporada, Griezmann ha participado en 16 partidos oficiales con el Atlético, la mayoría saliendo desde el banquillo. Ha disputado 671 minutos de un total posible de 1.440 y ha anotado 5 goles. El francés reconoció que su presencia en el equipo ha disminuido en comparación con años anteriores, pero subrayó su deseo de ser decisivo y competir por títulos importantes antes de culminar su etapa en el club.

El futbolista expresó que busca ganar más títulos con el Atlético, incluyendo LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League. Desde la Supercopa de Europa 2018, Griezmann no ha conseguido trofeos con el conjunto madrileño. Su último título de club fue la Copa del Rey 2021 con el FC Barcelona.

Griezmann, declarado aficionado de la cultura deportiva estadounidense, ha manifestado en diversas ocasiones sus ganas de jugar en la MLS. Este verano fue relacionado con el LAFC, aunque finalmente el club angelino contrató a Son Heung-min del Tottenham. A pesar de ello, el delantero francés afirma que la MLS sigue formando parte de su hoja de ruta para el cierre de su carrera, tras finalizar su paso por el Atlético de Madrid.