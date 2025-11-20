Haaland a un gol de los 100 en Premier League: podría romper récord en St James’ Park Erling Haaland suma 99 goles en 108 partidos y busca llegar al centenar ante el Newcastle, en el estadio donde Alan Shearer estableció la marca anterior. El noruego puede convertirse en el jugador más rápido en lograr 100 tantos en la historia del torneo.

Erling Haaland, delantero del Manchester City, está a solo un gol de alcanzar los 100 goles en la Premier League. El equipo dirigido por Pep Guardiola visitará este fin de semana al Newcastle United en St James’ Park, el estadio donde Alan Shearer se convirtió en leyenda y estableció el actual récord de llegar al centenar de goles en la competición en 124 partidos durante la temporada 1995-96. Haaland, con 99 anotaciones en 108 partidos, podría superar la marca de Shearer en 16 partidos menos si marca ante el Newcastle.

En la presente temporada, Haaland es la principal figura ofensiva del City con 14 goles en Premier League y 19 en todas las competencias. Su aportación representa el 66,7% de los goles del Manchester City en liga, siendo el máximo goleador del torneo con una amplia ventaja sobre el segundo, Igor Thiago, que suma 8 tantos. Ningún otro jugador del City ha superado un gol en el presente campeonato inglés.

El City llega a este compromiso tras vencer 3-0 al Liverpool y ubicarse a 4 puntos del líder Arsenal. Un triunfo en Newcastle podría reducir la diferencia a solo un punto, dependiendo del resultado del Arsenal contra el Tottenham. Por su parte, el Newcastle atraviesa una racha negativa, con dos derrotas consecutivas y solo dos puntos por encima de la zona de descenso. Sin embargo, ha mostrado solidez defensiva y registra cinco porterías a cero, la segunda mejor marca tras el Arsenal.

Los antecedentes favorecen al Manchester City, que suma una sola derrota en los últimos 35 encuentros de Premier League ante el Newcastle. Además, el técnico Eddie Howe nunca ha conseguido vencer al City en liga en 18 intentos. Para la afición dominicana, seguidora de la Premier League, el duelo adquiere relevancia tanto por la disputa por la cima del torneo como por la posibilidad de que Haaland establezca un nuevo récord de velocidad goleadora en el mítico estadio de Shearer.