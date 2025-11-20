Inter–Milan HOY: Derbi clave por la cima de la Serie A 2025 El Inter y Milan disputan un duelo directo por el liderato, mientras el Napoli de Conte afronta tensiones tras la derrota. Roma y Juventus buscan acercarse en la tabla en una jornada decisiva.

La Serie A 2025 reanuda su calendario tras la fecha FIFA con el clásico Inter–Milan como plato principal, un partido que puede influir en la lucha temprana por el Scudetto. El Inter, dirigido por Cristian Chivu, lidera el campeonato con dos puntos de ventaja sobre su rival rossonero, tras encadenar tres victorias consecutivas, incluyendo un 2–0 ante Lazio.

Federico Dimarco, carrilero del Inter, advirtió sobre la importancia de mantener la calma pese al buen momento: “Estar arriba ahora mismo no cuenta para nada. Falta un largo camino”. El equipo neroazzurro llega con la duda de Denzel Dumfries, lesionado del tobillo en la última fecha internacional.

El Milan de Massimiliano Allegri, fuera de competiciones europeas, llega invicto en 11 partidos pero con tres empates en sus últimas cuatro presentaciones por liga. En la fecha pasada, ganaba 2–0 ante Parma pero terminó igualando 2–2, dejando interrogantes en defensa. Se espera la recuperación del mediocampista francés Adrien Rabiot, cuya presencia ha sido clave para la solidez del equipo: el Milan solo ha recibido un gol en cinco partidos con él en cancha.

El Napoli, campeón defensor y cuarto en la tabla a dos puntos del Inter, atraviesa un momento de tensión. El técnico Antonio Conte fue crítico tras la derrota 2–0 ante Bologna, la tercera en liga y quinta en la temporada, señalando falta de actitud y carácter: “Nos faltaron corazón, deseo y hambre. Los trasplantes de corazón no son una opción”. Napoli se enfrentará a un Atalanta en crisis que acaba de cambiar de entrenador: Raffaele Palladino reemplaza a Ivan Juric con el equipo en el puesto 13.

En otros partidos destacados, la Roma de Gian Piero Gasperini, igualada en puntos con el Inter, visita a Cremonese, mientras Juventus, sexta y aún en reconstrucción bajo el mando de Luciano Spalletti, se enfrenta a una Fiorentina que buscará su primera victoria del torneo.

Con el calendario libre de interrupciones internacionales hasta marzo, la Serie A entra en un tramo clave donde cada partido puede alterar la lucha por el título, especialmente bajo la atenta mirada de la afición dominicana.