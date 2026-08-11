Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: 🥇 ¡DOMINICANA ES DE ORO! Triunfo Histórico Frente a Puerto Rico en el 3×3 Masculino 🏀

¡Clásico caribeño de infarto por la gloria dorada! República Dominicana se corona campeón en los Juegos Centroamericanos tras vencer a Puerto Rico en una final inolvidable de Baloncesto 3×3 Masculino.

Revive cada canasta, los tiros decisivos y la máxima intensidad de este choque de gigantes donde los dominicanos lo dejaron todo en la cancha para colgarse la medalla de oro. ¡Un partido no apto para cardíacos!

¿Qué te pareció este partidazo? Déjanos tu comentario y suscríbete para más cobertura del mejor deporte. 🏀🔥🏆