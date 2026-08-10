Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: ¡Duelo de Titanes en los Centroamericanos! 🏋️‍♂️ La Batalla por el Oro en Levantamiento de Pesas

¡Una competencia de infarto en el levantamiento de pesas! Cada kilo cuenta en esta intensa batalla kilogramo a kilogramo por el podio entre México, Colombia, Venezuela y Puerto Rico.

Sigue movimiento a movimiento cómo Josué Medina (MEX), Marco Bonilla (COL), Mauricio Loaiza (VEN) y Alejandro Medina (PUR) entregan todo en la plataforma, ajustando sus marcas estratégicamente en busca del primer lugar.

¿Quién se llevará la medalla de oro a casa? ¡Suscríbete para más cobertura y contenido de halterofilia! 🏋️‍♂️🔥