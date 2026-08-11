¡Una batalla inolvidable por la gloria caribeña! Disfruta de las mejores jugadas, los momentos de mayor tensión y el cierre épico de la gran final de Baloncesto 3×3 Femenino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Un partido no apto para cardíacos donde cada posesión, cada tiro libre y cada punto valía el metal dorado. Revive toda la pasión, la estrategia en la cancha y la emoción de las campeonas al colgarse la medalla de oro.
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