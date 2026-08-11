Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: 🥇 ¡Venezuela es de ORO! Mauricio Loaiza Domina el Envión en los Centroamericanos 🏋️‍♂️

¡Cierre épico en la categoría de los 110 kg varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe! En una definición infartante kilogramo a kilogramo, el venezolano Mauricio Loaiza se adjudicó la medalla de oro en el envión (Clean & Jerk) al levantar espectaculares 211 kg en su último intento, sellando un total de 382 kg.

El mexicano Josué Medina dio una batalla formidable asegurando la medalla de plata con un levantamiento de 206 kg (378 kg en total), mientras que Marcos Bonilla de Colombia se quedó con la medalla de bronce tras registrar 205 kg (371 kg en total).

Disfruta del relato de Eliseo de Pablos con los momentos más intensos, la estrategia en la plataforma y las repeticiones de esta inolvidable jornada de halterofilia.

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