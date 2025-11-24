Junior Lake llega a 500 hits en LIDOM, pero Escogido cae ante Águilas 4-1 El jardinero Junior Lake alcanzó los 500 imparables en la liga dominicana. Sin embargo, los Leones del Escogido fueron superados 4-1 por las Águilas Cibaeñas en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El jardinero Junior Lake alcanzó los 500 imparables en la liga dominicana. Sin embargo, los Leones del Escogido fueron superados 4-1 por las Águilas Cibaeñas en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Junior Osvaldo Lake conectó el hit número 500 de su carrera en serie regular de LIDOM en la derrota 4-1 de los Leones del Escogido ante las Águilas Cibaeñas, durante la jornada celebrada el domingo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo. Lake se convirtió en el jugador número 21 que alcanza esta cifra en la historia del circuito invernal.

En el encuentro, las Águilas tomaron control desde la cuarta entrada ante el abridor Grant Gavin (3-2), con dos carreras impulsadas por un elevado de sacrificio de José Rodríguez y un sencillo de Anthony Seigler, anotaciones en las que participaron Ezequiel Durán y José Rodríguez. En el quinto episodio, Leody Taveras remolcó a Julio E. Rodríguez para el 3-0, y en el séptimo Rodríguez sumó una anotación más con un doble.

El abridor de las Águilas, Abdiel Mendoza (4-1), se llevó la victoria tras lanzar cinco entradas sin permitir carreras, mientras que Jeurys Familia consiguió su cuarto salvamento de la temporada.

Por el Escogido, Gio Urshela se fue de 4-2 con un doble, Franchy Cordero de 4-1 con una anotada, y Junior Lake de 2-1 con el histórico imparable. Jasson Domínguez terminó de 4-1.

Del lado de las Águilas, Leody Taveras bateó de 4-2 con dos impulsadas y una anotada. Julio E. Rodríguez también finalizó de 4-2 con dos dobles y dos carreras anotadas.

Al finalizar la jornada, los Leones del Escogido tienen marca de 11-15, mientras las Águilas Cibaeñas lideran la tabla de posiciones con récord de 20-4.