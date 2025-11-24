Knicks monitorean posible traspaso de Anthony Davis y futuro de Towns en la NBA El posible traspaso de Anthony Davis por parte de Dallas abre especulaciones sobre el futuro de Karl-Anthony Towns en los New York Knicks, un movimiento que tendría impacto para la afición dominicana.

El futuro inmediato de Anthony Davis en los Dallas Mavericks ha generado nuevas especulaciones dentro de la NBA. Según reportes surgidos en el pódcast The Hoop Collective de ESPN, el valor de traspaso de Davis sería menor al esperado debido a su edad, salario y repetidas lesiones. Davis tiene pendiente una opción de jugador por 62.8 millones de dólares para la temporada 2027-28, lo que complica su transferencia a otra franquicia.

A pesar de las versiones en medios, el copropietario minoritario de los Mavericks, Mark Cuban, aseguró a The Athletic que no planean traspasar a Davis, indicando que el objetivo del equipo sigue siendo competir. Dallas presenta marca de 5-13 y Davis ha jugado solo cinco partidos esta temporada por lesión de pantorrilla.

En paralelo, el insider Ian Begley de SNY afirmó que los New York Knicks evaluarían seriamente cualquier posibilidad si Anthony Davis termina disponible en el mercado, incluso considerando un canje por Karl-Anthony Towns, figura clave del equipo y también de la selección de República Dominicana.

El posible intercambio entre Mavericks y Knicks involucraría a Towns, quien sumaría juventud y tiro exterior para Dallas, y a Davis, cuya experiencia defensiva buscaría elevar el nivel de Nueva York. Sin embargo, el historial de lesiones de Davis y su contrato a largo plazo representan riesgos importantes para cualquier franquicia interesada.

Desde la perspectiva dominicana, un traspaso de Towns modificaría la identificación emocional de los seguidores dominicanos de la NBA, ya que Nueva York es uno de los mercados con mayor presencia de la diáspora de República Dominicana. Por el momento, no existen negociaciones avanzadas y los reportes indican que varias franquicias observan de cerca la situación de Dallas y el estatus médico de Davis.

Cualquier movimiento relevante de Davis seguirá atentamente seguido en República Dominicana, ya que impactaría directamente sobre el presente y futuro de Karl-Anthony Towns en la principal liga de baloncesto del mundo.