¡¡Los participantes del Home Run Derby 2023!! ¡Vea qué jugadores TRIUNFARAN jonrones en Seattle!

Presentamos a los participantes del Home Run Derby 2023. Los enfrentamientos son los siguientes: 1. Luis Robert vs. 8. Adley Rutschman 2. Pete Alonso vs. 7. Julio Rodríguez 3. Mookie Betts vs. 6. Vladimir Guerrero Jr. 4. Adolis García vs. 5. Randy Arozarena Don' ¡No olvides suscribirte! https://www.youtube.com/mlb Síganos también en otros lugares: Twitter: https://twitter.com/MLB Instagram: https://www.instagram.com/mlb/ Facebook: https://www.facebook .com/mlb TikTok: https://www.tiktok.com/share/user/6569247715560456198 ¡Visite MLB.com todos los días para ver el juego gratuito del día de MLB.TV! https://mlb.com/freegame ¡ Visite nuestro sitio para conocer todas las noticias, estadísticas y puntajes de béisbol! https://www.mlb.com/