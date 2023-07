Major League Baseball REGRESA A LONDRES | MLB World Tour SERIE DE LONDRES

Durante un fin de semana de junio, Major League Baseball se apoderó de Londres. Los St. Louis Cardinals y los Chicago Cubs dividieron una serie de dos juegos frente a 110,000 fanáticos, pero eso está lejos de ser la historia completa. Cuatro años después de que los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston hicieran historia con la primera serie de la MLB jugada en suelo europeo, los Cardinals y los Cubs escribieron otro capítulo en el tema Old Rivalry, New Ground del evento. Después de una transformación de 18 días de campo de fútbol a estadio de béisbol, el London Stadium fue el anfitrión de un par de emocionantes enfrentamientos, con los Cachorros inspirados en Justin Steele ganando 9-1 en el Juego 1, antes de que los Cardenales lograran una remontada impresionante. para llevarse el Juego 2, 7-5. Al otro lado de la ciudad, en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, MLB Home Run Derby X: The Cage ocupó el centro del escenario en la 'MLB London Series Trafalgar Square Takeover'. MLB Legends se asoció con Softball Superstars y Local Heroes para golpear dingers contra un telón de fondo como ningún otro, iniciando un festival de fanáticos de fin de semana como ningún otro. La Serie de Londres regresa el próximo año, con los Mets de Nueva York y los Filis de Filadelfia llegando a la ciudad el 8 y 9 de junio de 2024.