Mastantuono destaca la influencia de Mbappé en el vestuario del Real Madrid Franco Mastantuono, juvenil argentino recién incorporado al Real Madrid, elogió el impacto inmediato de Kylian Mbappé en el equipo. El mediapunta valoró el nivel del delantero francés durante una entrevista en el programa El Larguero.

Franco Mastantuono, de 17 años y una de las promesas que recientemente fichó el Real Madrid tras su paso por River Plate, brindó declaraciones sobre el desembarco de Kylian Mbappé en la plantilla. En diálogo con el programa El Larguero, el juvenil se refirió al liderazgo y calidad del delantero francés, asegurando: “Es increíble, nunca vi algo así”.

Mastantuono destacó el aporte inmediato de Mbappé tanto dentro como fuera de la cancha y relató su experiencia al compartir entrenamientos en Valdebebas. “Está en un momento increíble, nos ayuda mucho. Es un goleador nato”, afirmó el mediapunta, quien ve al campeón mundial como una pieza central en el proyecto del club.

El argentino subrayó la confianza que genera la presencia del ex PSG en el ataque madridista: “Da mucha confianza al grupo saber que algo bueno va a pasar cuando tiene la pelota cerca del área. Para nosotros es muy importante tenerlo”. Mastantuono añadió que el instinto goleador de Mbappé influye en la dinámica de equipo y reconoció la diferencia que marca el francés en los entrenamientos y partidos.

Consultado sobre la comparación con Julián Álvarez, Mastantuono prefirió evitar controversias, aunque admitió que el rendimiento actual de Mbappé lo posiciona por encima en la antesala del Mundial 2026. El testimonio del juvenil refuerza la percepción interna sobre el liderazgo deportivo y psicológico que el delantero ejerce en el vestuario del Real Madrid.