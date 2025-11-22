Mbappé, listo para liderar al Real Madrid ante Elche y Olympiakos El delantero francés dejó atrás las dudas sobre su estado físico y estará disponible para el partido ante el Elche y para el siguiente compromiso de Champions League. El Real Madrid mantiene ventaja en la liga española y defenderá el liderato con su principal figura en el ataque.

Kylian Mbappé protagonizó la noticia principal en la antesala al reinicio de la competición al dejar atrás las dudas sobre su tobillo derecho tras perderse el último encuentro de Francia en las eliminatorias al Mundial 2026. El delantero se reintegró sin limitaciones a los entrenamientos colectivos del Real Madrid y será titular en el partido ante el Elche por LaLiga este domingo a las 21:00 horas.

Según comunicó la Federación Francesa de Fútbol, Mbappé registró una inflamación en el tobillo, pero tras someterse a exámenes en Madrid, el club blanco compartió imágenes del jugador entrenando con normalidad. El propio futbolista publicó en redes sociales una imagen ejecutando una volea, despejando cualquier inquietud sobre su situación física.

El Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso, enfrentará al Elche con tres puntos de ventaja sobre el FC Barcelona en la tabla de LaLiga. Mbappé mantiene cifras destacadas: suma 13 goles en LaLiga y 5 en Champions League, liderando la tabla de máximos anotadores del campeonato español y ostentando la Bota de Oro europea en la temporada actual.

Además del compromiso liguero, Mbappé estará disponible para la visita del Real Madrid al Olympiakos el miércoles próximo por la Champions League. El delantero será la referencia ofensiva en ambos encuentros, en un momento clave para el equipo en ambas competiciones.

Sin embargo, el equipo no podrá contar para el partido ante el Elche con Antonio Rüdiger, Éder Militao, Dani Carvajal ni Franco Mastantuono, todos de baja por distintas lesiones. Para acompañar a Mbappé en el ataque, Arda Güler o Brahim Díaz podrían entrar desde el inicio junto a Vinícius Júnior y Jude Bellingham.