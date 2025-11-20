Messi debutará en Miami Freedom Park el 4 de abril ante Austin FC Inter Miami jugará su primer partido como local en el nuevo Miami Freedom Park el 4 de abril de 2026 frente a Austin FC, según anunció la liga. El calendario incluye una pausa por el Mundial y partidos televisados sin bloqueos para República Dominicana.

La MLS anunció que Inter Miami debutará oficialmente en el Miami Freedom Park el 4 de abril de 2026, cuando reciba a Austin FC. El encuentro, programado para las 7:30 p. m., marca el estreno del estadio con capacidad para 25,000 espectadores, ubicado cerca del Aeropuerto Internacional de Miami.

Previo al estreno, Inter Miami disputará cinco encuentros consecutivos como visitante, una medida destinada a finalizar detalles de construcción del recinto. Este será el primero de tres nuevos estadios que inaugurará la MLS en tres años, junto con el proyectado Etihad Park de New York City FC (2027) y un estadio céntrico para Chicago Fire (2028).

Lionel Messi, quien firmó una extensión hasta 2028, liderará al equipo en la inauguración y será uno de los rostros principales del club durante los primeros años de actividad en el nuevo estadio.

La temporada regular 2026 comenzará el 21 de febrero y terminará el 7 de noviembre. Será la última vez que la competencia se juegue entre febrero y noviembre, ya que a partir de 2027‑28 pasará a un formato verano‑primavera más similar al de ligas europeas.

El calendario de la MLS incluye una pausa cercana a dos meses por la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Norteamérica. Durante ese receso, no habrá encuentros entre el 25 de mayo y el 16 de julio. La liga reanudará sus partidos antes del final del Mundial, aprovechando horarios televisivos favorables para el Caribe.

El partido inaugural de la temporada enfrentará a St. Louis City SC y Charlotte FC el 21 de febrero. Messi y el Inter Miami jugarán su primer partido de la campaña 2026 fuera de casa, contra LAFC en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

La cobertura televisiva será amplia: los 510 partidos de la temporada regular estarán disponibles en Apple TV sin bloqueos geográficos ni necesidad de suscripción adicional fuera del servicio base. Además, algunos partidos serán emitidos por canales tradicionales como FOX y TSN/RDS.

Para la postemporada, la MLS confirmó que hará una pausa por la ventana FIFA de noviembre antes de comenzar los playoffs, que se desarrollarán de forma continua a partir del 18 de ese mes.

Con el nuevo estadio, la presencia garantizada de Lionel Messi y partidos accesibles en múltiples plataformas, la temporada 2026 de la MLS se presenta como uno de los grandes atractivos para los aficionados dominicanos y del continente.