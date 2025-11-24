Messi iguala a Puskas como máximo asistidor oficial de la historia Lionel Messi sumó un gol y tres asistencias en la victoria 4-0 de Inter Miami sobre FC Cincinnati. Con 404 pases de gol, igualó el récord histórico de Ferenc Puskas y llevó a su equipo a la primera final de la conferencia.

Lionel Messi alcanzó un nuevo hito en su carrera al igualar la marca histórica de Ferenc Puskas como máximo asistidor oficial de todos los tiempos, según el conteo citado por el medio TN. En la goleada 4-0 de Inter Miami sobre FC Cincinnati, correspondiente a la Final de la Conferencia Este de la MLS 2025, el argentino aportó un gol y tres asistencias, llegando así a 404 pases de gol oficiales.

De acuerdo a datos de Opta recogidos por TN, Messi suma 896 goles en 1135 partidos profesionales y supera las 1300 contribuciones directas a gol entre goles y asistencias. A sus 38 años, el capitán de Inter Miami mantiene un ritmo destacado y se aproxima a la barrera de los 900 tantos.

En los playoffs de la MLS de este año, Messi lleva seis goles y tres asistencias en cuatro partidos, confirmando su relevancia en el rendimiento del conjunto estadounidense. Esta actuación permitió a Inter Miami clasificarse por primera vez a la final de la Conferencia Este, instancia en la que enfrentará a New York City FC en el Chase Stadium el sábado 29. NYCFC viene de eliminar a Philadelphia Union con un gol de Maximiliano Moralez.

En caso de superar a New York City FC, Messi podría disputar la gran final de la MLS ante el campeón de la Conferencia Oeste y añadir un nuevo título a su palmarés, consolidando su legado como uno de los futbolistas más destacados de la historia.