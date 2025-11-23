Messi lidera goleada de Inter Miami 4-0 ante Cincinnati y rompe récord en playoffs MLS Lionel Messi marcó un gol y dio tres asistencias en la victoria de Inter Miami sobre FC Cincinnati, estableciendo un nuevo récord de 12 participaciones de gol en los playoffs de la MLS y asegurando el pase de su equipo a la final de la Conferencia Este.

Inter Miami avanzó por primera vez a la final de la Conferencia Este tras vencer 4-0 como visitante a FC Cincinnati en el TQL Stadium, en partido correspondiente a las semifinales del Audi MLS Cup Playoffs 2025 disputado el domingo 23 de noviembre.

Lionel Messi fue la gran figura del encuentro. El argentino abrió el marcador al minuto 19 con un remate de cabeza luego de una combinación con Mateo Silvetti. En la segunda parte, Messi asistió primero a Silvetti (57′) y luego a Tadeo Allende en dos ocasiones (62′ y 74′), completando así un registro de un gol y tres asistencias en la noche.

Según la MLS y reportes de agencias internacionales, Messi alcanzó un récord histórico en los playoffs de la liga al acumular 12 participaciones de gol (seis tantos y seis asistencias) en la presente postemporada. Inter Miami, dirigido por Javier Mascherano, superó en tiros a puerta a Cincinnati por 7 a 4.

El club de Florida enfrentará en la final de conferencia al ganador de la serie entre Philadelphia Union y New York City FC. Si avanza NYCFC, la final será en Chase Stadium (Fort Lauderdale); si lo hace Philadelphia, se disputará en Subaru Park.

Messi suma 11 goles y 11 asistencias en sus últimos siete partidos con el equipo, promediando una participación de gol cada 28,6 minutos, según The Athletic. Inter Miami queda ahora a dos triunfos de conquistar su primer título de MLS Cup.