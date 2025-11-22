Michael Kay propone a los Yankees apuntar a Fernando Tatis Jr. en un mega cambio El narrador de Yankees sugiere dejar de lado la agencia libre de Bellinger y Tucker para buscar un traspaso por el dominicano Fernando Tatis Jr., actualmente con San Diego Padres. El contrato y la situación financiera de los Padres abren el debate.

El narrador de Yankees sugiere dejar de lado la agencia libre de Bellinger y Tucker para buscar un traspaso por el dominicano Fernando Tatis Jr., actualmente con San Diego Padres. El contrato y la situación financiera de los Padres abren el debate.

El debate sobre el próximo gran refuerzo de los New York Yankees sumó un nuevo capítulo luego de que Michael Kay, narrador del equipo en YES Network, propusiera públicamente un mega cambio por Fernando Tatis Jr., estrella dominicana de los San Diego Padres. Kay argumentó que, ante los costos y riesgos de invertir en la agencia libre en Cody Bellinger y Kyle Tucker, la opción más atractiva sería buscar un traspaso con San Diego.

Kay señaló que la puja por Bellinger podría superar los 30 millones de dólares anuales y que Tucker buscaría un contrato de al menos 10 años y 400 millones, cifras que considera riesgosas dado el historial y la proyección de ambos jugadores. Por ello, sugirió que la franquicia neoyorquina debería consultar con el gerente general de los Padres para conocer qué requerirían a cambio de Tatis Jr.

Fernando Tatis Jr., de 26 años, permanece bajo contrato con San Diego hasta 2034 gracias a una extensión de 14 años y 340 millones de dólares. Su salario promedio es de 32,4 millones por temporada y cuenta con una cláusula de no cambio hasta 2028, aunque analistas sostienen que podría reconsiderarla para jugar en Nueva York.

En la temporada 2025, Tatis Jr. jugó 155 partidos, bateó .268 con 25 jonrones, 71 impulsadas y 32 bases robadas. En defensa, fue reconocido con el Guante de Oro y Guante de Platino como jardinero derecho.

Actualmente, la posición de los Padres es que Tatis Jr. no está disponible en el mercado, aunque la masa salarial del club, con grandes contratos para Xander Bogaerts, Manny Machado y el propio Tatis, genera presión financiera. Esto deja abierta la posibilidad de que una oferta lo suficientemente atractiva haga reconsiderar la postura de San Diego.

Un eventual traspaso de Tatis Jr. a los Yankees tendría fuerte impacto en la afición dominicana, al tratarse de uno de los peloteros más mediáticos del país en el equipo con mayor seguimiento en la MLB. Por el momento, la propuesta se encuentra en el terreno de la opinión, pero el debate ya está en agenda en Nueva York y San Diego.