Nottingham Forest sorprende y vence 3-0 al Liverpool en Anfield por Premier League Nottingham Forest superó a Liverpool por 3-0 como visitante, resultado que saca al Forest de la zona de descenso y extiende la mala racha del vigente campeón inglés. La derrota intensifica la presión sobre el técnico Arne Slot.

Nottingham Forest logró una contundente victoria por 3-0 ante Liverpool en Anfield, en partido correspondiente a la Premier League 2025-26. Los goles de Murillo (33′), Nicolò Savona (46′) y Morgan Gibbs-White (78′) le dieron el triunfo al conjunto dirigido por Sean Dyche, que deja atrás la zona de descenso tras la sexta jornada.

Para Liverpool, el resultado representa la derrota más abultada en casa desde 2021 y su segunda caída consecutiva por al menos tres goles en liga, algo que no ocurría desde 1965. El equipo de Arne Slot suma seis derrotas en sus últimos siete partidos de Premier League y cae al undécimo lugar de la tabla.

El partido comenzó con dominio del local, pero Nottingham Forest aprovechó su primer balón parado para abrir el marcador a través de Murillo. Pese a la polémica sobre un posible fuera de juego, el tanto fue validado tras la revisión arbitral. El segundo gol llegó al inicio del complemento, con una asistencia de Neco Williams para Savona. El 3-0 definitivo lo firmó Gibbs-White tras aprovechar un rebote en el área.

Arne Slot, técnico del Liverpool, asumió la responsabilidad de la derrota y destacó la falta de efectividad de su equipo, que alineó a su fichaje récord Alexander Isak y terminó con múltiples atacantes sobre el campo sin lograr descontar. En declaraciones a la prensa, el neerlandés afirmó que el equipo debe reaccionar rápidamente de cara a los compromisos de Champions League y los próximos partidos de Premier.

Por el lado de Nottingham Forest, Sean Dyche valoró el rendimiento colectivo y el orden defensivo mostrado en Anfield, logrando así el primer arco en cero del equipo en veinte partidos de liga. Con esta victoria, Forest toma aire en la lucha por la permanencia y el Liverpool aumenta su margen de preocupación en una temporada marcada por la irregularidad pese a una fuerte inversión en fichajes.