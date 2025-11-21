Pékerman relata cómo evitó que Messi juegue para España en el Sub-20 El exentrenador de la Albiceleste reveló detalles de la estrategia realizada en 2004 para asegurar la presencia de Lionel Messi con Argentina y bloquear un intento de la Federación Española de sumarlo a sus filas juveniles.

José Néstor Pékerman, histórico formador y exseleccionador de la selección argentina, compartió cómo lideró en 2004 una maniobra para evitar que Lionel Messi jugara el Mundial Sub-20 bajo la bandera de España.

En una charla realizada en Buenos Aires y organizada por el diario Olé, Pékerman relató que, durante un viaje por Europa, técnicos españoles manifestaron su interés en convocar al joven Messi, quien ya destacaba en las inferiores del Barcelona. El plan de la Federación Española era sumarlo al Mundial Sub-20 de 2004, lo que, según la normativa FIFA entonces vigente, lo habría vinculado formalmente a la selección europea.

Al regresar a Buenos Aires, Pékerman alertó a Hugo Tocalli, entrenador del Sub-20 argentino, para registrar primero a Messi como jugador de la Albiceleste. La Asociación del Fútbol Argentino organizó de urgencia un amistoso ante Paraguay en el estadio de Argentinos Juniors. En ese partido, la selección argentina ganó 8-0, Messi ingresó en el segundo tiempo, anotó un gol y dio una asistencia, quedando oficialmente registrado como jugador juvenil argentino.

Con este movimiento, la posibilidad de que Messi defendiera otra camiseta en juveniles quedó bloqueada. Desde entonces, Messi desarrolló toda su carrera internacional con Argentina, disputando casi 200 partidos y conquistando, entre otros trofeos, la Copa del Mundo de 2022.

La Federación Española reconoció años después el intento frustrado y figuras como Vicente del Bosque admitieron el potencial impacto que habría significado la presencia de Messi para el fútbol español. La revelación de Pékerman revive el debate sobre lo que habría ocurrido si el rosarino hubiese jugado para la Roja, marcando el peso de aquella decisión en la historia del fútbol.