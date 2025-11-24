Rashford vuelve para el Chelsea‑Barça, pero Pedri es baja en Champions Marcus Rashford se recuperó y estará disponible para el partido ante Chelsea en Londres. Pedri González, en cambio, no viajará con la plantilla y tiene nueva fecha tentativa de regreso.

El FC Barcelona afrontará el partido ante Chelsea por la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26 con la recuperación del delantero inglés Marcus Rashford. Rashford, quien se ausentó de los entrenamientos y del partido de LaLiga durante los días previos, regresó este domingo a las sesiones grupales bajo las órdenes de Hansi Flick en la Ciutat Esportiva.

El club catalán confirmó que el atacante se encuentra en condiciones de ser convocado tras superar problemas físicos menores y una gripe, lo que le permitirá viajar a Londres. Rashford, cedido al equipo esta temporada, suma 15 participaciones de gol en 16 partidos oficiales y ha sido clave en el esquema ofensivo del Barça.

Sin embargo, la noticia negativa para los azulgranas es la baja de Pedri González. El centrocampista canario sigue recuperándose de una lesión en el isquiotibial izquierdo sufrida en el Clásico contra el Real Madrid el 26 de octubre y no será parte de la expedición a Stamford Bridge. El cuerpo técnico prevé su posible regreso el fin de semana ante el Deportivo Alavés o para el duelo frente al Atlético de Madrid, siempre dependiendo de su evolución.

Por otro lado, Frenkie de Jong, Alejandro Balde, Raphinha y Robert Lewandowski estarán disponibles para Flick. De Jong regresa tras cumplir sanción en LaLiga, mientras que Balde y Raphinha superaron molestias recientes. La ausencia de Pedri abre la puerta para que Fermín López acompañe a De Jong en el mediocampo, buscando control y creatividad frente a un rival de alto nivel.

El encuentro, que se disputará el martes por la noche en Stamford Bridge, es considerado clave para las expectativas de clasificación del Barcelona en la Champions. Flick deberá gestionar los minutos de sus jugadores en un calendario exigente para asegurar un resultado positivo ante Chelsea.