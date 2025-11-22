Real Madrid acelera regreso de Tchouameni, opción de central ante Elche HOY El mediocampista francés podría reaparecer antes de lo previsto para cubrir bajas defensivas. El cuerpo técnico considera utilizar a Tchouameni como central ante la plaga de lesionados en la zaga.

El Real Madrid afronta el partido ante Elche CF con serios problemas en defensa debido a una lista amplia de lesionados. Entre las posibles soluciones, el club blanco ha acelerado la recuperación de Aurélien Tchouameni, quien podría ser utilizado como defensa central tras reincorporarse a los entrenamientos junto al resto del grupo.

Tchouameni sufrió una lesión muscular durante el encuentro de Champions League frente al Liverpool y su tiempo de baja inicial estaba estimado en tres a cuatro semanas. Sin embargo, según la información recogida por Sports Illustrated, el francés podría estar disponible para el partido ante Elche, anticipando su vuelta a las canchas.

La decisión se basa en la ausencia de varios defensores clave: Dean Huijsen, Antonio Rüdiger y Éder Militão presentan problemas físicos, mientras que David Alaba tiene molestias musculares y será evaluado antes del encuentro. Dani Carvajal y Franco Mastantuono tampoco llegarán en condiciones.

El entrenador Xabi Alonso considera al joven Raúl Asencio para el centro de la defensa, aguardando la recuperación de Huijsen o Alaba. Rüdiger, que ya se entrena con el grupo tras su ausencia desde septiembre, todavía no tiene asegurado su regreso para este partido. Por esto, Tchouameni se perfila como opción de emergencia para la zaga, una función que ha desempeñado en ocasiones con la selección francesa.

Elche llega al Santiago Bernabéu con buenos resultados iniciales y situado en la mitad de la tabla de LaLiga. En este contexto, Real Madrid decide no rotar en exceso a pesar del riesgo físico, buscando no ceder terreno en la lucha por el liderato de la competición.