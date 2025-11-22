Real Madrid planea oferta por Vitinha y revisa futuro de Vinicius, según reportes Real Madrid considera una propuesta millonaria por Vitinha del PSG y retoma las negociaciones de renovación con Vinicius Junior. Reportes también vinculan a Michael Olise y a un joven talento del Barcelona con el club blanco.

El Real Madrid estaría preparando una propuesta de 150 millones de euros para fichar a Vitinha, mediocampista del Paris Saint-Germain, según información publicada por Sports Illustrated y recogida de medios especializados como Fichajes. El PSG, actual campeón de la Champions League, no tendría intenciones de vender al jugador portugués, lo que dificultaría cualquier negociación en este mercado de verano.

Por otro lado, el club blanco volvió a entablar conversaciones para renovar el contrato de Vinicius Junior tras un verano de tensiones entre el atacante brasileño y el entrenador Xabi Alonso, según el diario AS. El deseo de Vinicius sería continuar en Madrid a pesar de las recientes discrepancias internas.

En cuanto a posibles movimientos ofensivos, la prensa especializada señala que Michael Olise, atacante francés actualmente en Bayern Múnich, ha sido identificado como opción para reemplazar a Rodrygo si el brasileño dejara el equipo. El Bayern, según Defensa Central, no planea dejar salir a Olise, pero el Real Madrid valoraría su incorporación ante una venta importante.

El reporte también menciona el interés del Real Madrid en Ebrima Tunkara, futbolista juvenil del FC Barcelona cuyo contrato termina en junio. El club blanco seguiría de cerca su situación y lo valora por su polivalencia en el mediocampo y la banda, confiando en la posibilidad de incorporarlo a coste cero.

En clave Barcelona, Fichajes reporta que el Fenerbahçe turco ha mostrado interés por Robert Lewandowski para acordar un contrato por un año y medio, mientras el delantero polaco exige una temporada adicional. Hasta ahora, no se registran negociaciones avanzadas, aunque el club de Turquía seguiría en la puja.

Estas informaciones corresponden a rumores de mercado y escenarios analizados por la prensa especializada, sin confirmación oficial por parte de los clubes involucrados.