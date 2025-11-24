Real Madrid rescata un empate agónico ante Elche y retoma la cima de LaLiga 2025‑26 El conjunto dirigido por Xabi Alonso igualó 2‑2 como visitante frente al Elche y vuelve a liderar el campeonato español con 32 puntos, uno más que el Barcelona.

Real Madrid evitó una derrota en el Estadio Martínez Valero tras empatar 2‑2 ante el Elche por la jornada 14 de LaLiga 2025‑26. El resultado le permite al equipo de Xabi Alonso recuperar el primer puesto en la tabla con 32 puntos, superando por uno al FC Barcelona.

El partido, disputado el domingo 23 de noviembre, mantuvo la incertidumbre hasta los minutos finales. El Elche abrió el marcador al 53’ con un pase de taco de Germán Varela para Aleix Febas, que definió de derecha junto al palo. El empate llegó al 81’, cuando Dean Huijsen aprovechó un rebote tras un saque de esquina y marcó desde corta distancia. Sin embargo, el conjunto local reaccionó rápido y se puso de nuevo en ventaja apenas tres minutos después, gracias a un remate raso de Álvaro Rodríguez al poste izquierdo, imposible para Thibaut Courtois.

El Madrid no bajó los brazos y encontró la igualdad definitivo al 87’. Después de una acción por la banda, Kylian Mbappé envió un pase atrás que Jude Bellingham remató con precisión, sellando el 2‑2 final. Los de Xabi Alonso extendieron así a tres su racha de partidos sin ganar, tras la derrota anterior frente al Liverpool en Champions y el empate contra Rayo Vallecano en LaLiga.

En busca de revertir su mal momento, Alonso dispuso cuatro variantes en la alineación titular y optó por una defensa de cinco jugadores. Arda Güler y Dani Ceballos encabezaron el medio campo, mientras Rodrygo, Bellingham y Mbappé conformaron la ofensiva. Valverde y Vinícius iniciaron en el banco e ingresaron en el segundo tiempo junto con Eduardo Camavinga para buscar mayor profundidad en ataque.

En conferencia de prensa, Xabi Alonso reconoció que el equipo no atraviesa su mejor racha, aunque destacó la capacidad de respuesta ante la adversidad y aseguró que aún quedan muchos partidos por disputar. Tras este resultado, el Real Madrid mantiene el liderato de LaLiga y sigue en pelea directa con el Barcelona en la parte alta de la clasificación.