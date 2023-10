Resumen de partidos 🔥 Sábado 28 de octubre 2023 😎 LIDOM al día ⚾

#estrellasorientales vs #tigresdellicey @ estadio Quisqueya

#leonesdelescogido vs #aguilascibaeñas @ estadio cibao

#gigantesdelcibao vs #torosdeleste @ estadio francisco michelli

@centrorecreacionalelestadi5378