REVIVIR | Gira Mundial FIBA 3×3 Debrecen 2023 | Día 1

🏀🌎 ¡Vive la emoción de la acción del Día 1 en el FIBA 3×3 World Tour Debrecen 2023 en la hermosa Debrecen, Hungría! 🇭🇺 No te pierdas ni un solo mate, tiro o regate mientras los mejores equipos del mundo luchan por un lugar en el prestigioso torneo. ¡Sintonízate ahora para presenciar el baloncesto callejero lleno de adrenalina en su máxima expresión! 🎉 #3x3WT #3x3WTDebrecen HorarioDía 1: 00:00:00 Introducción 00:08:56 Ub Huishan NE vs Hangzhou | Grupo A 00:34:10 Ámsterdam HiPRO vs Utsunomiya BREX EXE | Grupo B 00:59:37 Amberes TOPdesk vs Tel-Aviv | Grupo C 01:24:09 Raudondvaris Hoptrans vs Debrecen | Grupo D 01:58:54 Ub Huishan NE vs Lausana | Grupo A 02:24:18 Ámsterdam HiPRO vs París | Grupo B 02:49:13 Amberes TOPdesk vs Riga | Grupo C 03:14:11 Raudondvaris Hoptrans vs Miami | Grupo D 03:48:52 Lausana vs Hangzou | Grupo A 04:15:15 París vs Utsunomiya BREX EXE | Grupo B 04:39:45 Riga vs Tel-Aviv | Grupo C 05:04:08 Miami vs Debrecen | Grupo D