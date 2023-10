REVIVIR | TORNEO PREMIER FIBA 3×3 NUEVA ZELANDA 2023 | Día 2 – Sesión 2 | Cancha 2

Disfrute de toda la acción del Día 2/Sesión 2 del TORNEO PREMIER DE NUEVA ZELANDA FIBA 3×3 2023 celebrado en el ILT Stadium Southland, Invercargill, Nueva Zelanda. Horario #3x3nzcup: 6:05 p.m. Hawks (NZL) vs Whai (M) (NZL) | Hombres Grupo A 6:25 PM Wizards (NZL) vs Storm (NZL) | Mujeres Grupo A 6:45 PM R2-A/I vs R2-A/IIMasculino | Grupo Internacional A 7:05 PM Sharks (NZL) vs Whai (M) (NZL) | Hombres Grupo A 7:25 PM Waikato Uni (NZL) vs Hawks (NZL) | Hombres Grupo A 7:45 PM Thunder (NZL) vs Whai (W) (NZL) | Mujeres Grupo A 8:05 PM R3-A/I vs R3-A/IIMujeres | Grupo Internacional A 8:25 PM Jets (NZL) vs Rams (NZL) | Hombres Grupo A 8:45 PM Tavake (W) (NZL) vs Kahu (NZL) | Mujeres Grupo A 21:05 Giants (NZL) vs Saints (NZL) | Hombres Grupo A 21:25 Tuatara (NZL) vs Sharks (NZL) | Hombres Grupo A 9:45 PM Whai (W) (NZL) vs Storm (NZL) | Mujeres Grupo A ZONA HORARIA: UTC+13 Más información: https://3×3.co.nz/schedule Haga clic aquí para obtener más información: https://3×3.co.nz/ Facebook: http://facebook.com/FIBA Twitter : http://twitter.com/FIBA Instagram: http://instagr.am/FIBA TikTok: https://www.tiktok.com/ @fiba Twitch: http://www.twitch.tv/fiba Sina Weibo : http://weibo.com/FIBAofficial