Seis peloteros dominicanos quedan agentes libres tras cortes en MLB Seis jugadores dominicanos no recibieron ofertas de contrato antes de la fecha límite y pasan a la agencia libre para la temporada 2026. Entre los afectados figuran lanzadores y jugadores de posición de diversos clubes.

Seis peloteros dominicanos fueron declarados agentes libres luego de que sus equipos de Grandes Ligas decidieran no presentarles ofertas de contrato para la temporada 2026 antes del plazo del 21 de noviembre de 2025. La medida implica su salida inmediata a la agencia libre y la apertura de la posibilidad de negociar con cualquier franquicia del circuito.

Entre los afectados se encuentran Gregory Santos (Seattle Mariners), Roddery Muñoz (Cincinnati Reds), Dauri Moreta (Pittsburgh Pirates), Ronny Simon (Pittsburgh Pirates), Alexander Canario (Pittsburgh Pirates) y Jorge Alcalá (St. Louis Cardinals). Todos participaron en la campaña 2025, aunque en la mayoría de los casos su rendimiento o el poco tiempo de juego influyeron en la decisión de las gerencias.

Gregory Santos registró 16 apariciones con los Mariners en las últimas dos temporadas, con 2 victorias y 1 derrota, alternando entre Grandes Ligas y Ligas Menores. Roddery Muñoz pasó por dos equipos durante el año y finalizó la campaña con 11 entradas y una efectividad por encima de 8.00. Dauri Moreta y Ronny Simon también formaban parte del sistema de Pittsburgh, pero ninguno logró consolidar un puesto fijo. Alexander Canario actuó en 87 partidos, la mayor cifra de su carrera, aunque su ofensiva irregular contribuyó a la no renovación. Por último, Jorge Alcalá jugó para tres equipos en los últimos dos años y cerró el ciclo con 56 presentaciones y una efectividad de 6.22.

Las liberaciones forman parte del proceso anual en el que los clubes definen su nómina de cara al arbitraje y la próxima temporada. Ahora, los peloteros buscarán nuevos contratos para mantener su trayectoria en las Grandes Ligas en 2026.