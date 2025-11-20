Thierry Henry advierte sobre la presión del City en la Premier League 2025-26 El exdelantero Thierry Henry analizó la pelea por el título entre Arsenal y Manchester City, destacando los ajustes de Guardiola y el reto psicológico para los 'gunners' ante la presión del vigente campeón.

Thierry Henry, leyenda del Arsenal y actual analista, alertó a los aficionados ‘gunners’ sobre el peligro que supone tener al Manchester City como principal perseguidor en la Premier League 2025-26. En declaraciones recogidas por Metro tras una entrevista con Betway, Henry resaltó los recientes ajustes tácticos de Pep Guardiola y el impacto psicológico que puede tener sobre el Arsenal en la lucha por el título.

Arsenal lidera actualmente la competición con cuatro puntos de ventaja tras once jornadas, acumulando ocho victorias. El Manchester City, por su parte, viene de golear 3-0 al Liverpool en la última fecha y, según Henry, ha encontrado una nueva fórmula táctica. Entre los cambios señalados destacan la variabilidad en el juego de los extremos y la consolidación de Jérémy Doku en la banda izquierda, junto a alternativas como Rayan Cherki y Savinho por derecha.

Henry consideró también que la vuelta de Phil Foden a un buen nivel y el crecimiento de jugadores jóvenes como Nico O’Reilly son indicadores de un City renovado y listo para encadenar una buena racha. Además, subrayó la importancia de que Rodri recupere su mejor forma y destacó la capacidad goleadora de Erling Haaland.

Más allá del análisis técnico, Henry hizo énfasis en el reto mental que afronta el Arsenal al tener al City como rival inmediato. “Si eres aficionado del Arsenal, ese es exactamente el equipo que no quieres tener en tu hombro, porque saben cómo ganar”, sentenció, sugiriendo que el tramo posterior a la fecha FIFA podría ser decisivo para definir la contienda.

La Premier League mantiene un alto nivel de seguimiento en República Dominicana, donde los partidos cuentan con buena distribución televisiva y son muy seguidos por la afición local. Con Arsenal como líder bajo presión y un Manchester City aparentemente listo para presionar, todo apunta a un cierre de temporada muy disputado, según el análisis de Henry.