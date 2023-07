TRAINING X 2 + OUR SPECIAL BOX đŸ’™â€ïž | INSIDE TOUR (day 6)

Monday ushered in a long-awaited return to normalcy for FC Barcelona. With the viral gastroenteritis that had forced the cancellation of the preseason opener final no longer lingering, the Catalans took part in a pair of rigorous training sessions. Once again on the hallowed grounds of the Los Angeles Memorial Coliseum, the epicenter of Barça’s stateside summer tour, Xavi Hernández’s players continued fine tuning their their game on American soil.

SUBSCRIBE NOW:

▶ https://www.youtube.com/user/fcbarcelona

âšœ BARÇATV+: http://barca.link/wT1w30qMyQO​

💎 Official Culers Membership: http://barca.link/plXS30rAhfC​

🌐 Site: http://www.fcbarcelona.com

đŸ“± App: https://go.onelink.me/xndC/DownloadAppYouTube

đŸ”” Facebook: http://www.facebook.com/fcbarcelona

📾 Instagram: http://www.instagram.com/fcbarcelona

🐩 Twitter: http://twitter.com/FCBarcelona

đŸŽ¶ Tiktok: https://www.tiktok.com/@fcbarcelona

đŸ‘Ÿ Discord: https://discord.gg/fcbarcelonaofficial

🛍 Get all official Barça apparel from FC Barcelona’s online store: http://barca.link/j8QH30qQh4Y

đŸ””đŸ”Ž #FCBarcelona