¡Un “Pequeño Gigante” suelto en el Olimpo! José Altuve humilla los récords y ya huele a Cooperstown El venezolano no cree en leyendas y acaba de sacar de la fila al inmortal Eddie Murray. Con el madero encendido, Altuve se mete en un terreno donde solo caminan los dioses del béisbol, y en Houston ya preparan el camino para que supere al mítico Craig Biggio. ¿Es ya el mejor segunda base de la era moderna?

Hay peloteros que juegan para las estadísticas y otros que juegan para la historia. José Altuve pertenece al segundo grupo. Este domingo, aunque los Astros de Houston no pudieron evitar la derrota ante los Cardenales de San Luis, el venezolano dio un recital de bateo que dejó a todos en shock. Al irse de 5-3, Altuve no solo mantuvo su promedio por las nubes, sino que le propinó un “golpe de estado” a los libros de récords de las Grandes Ligas.

Desbancando a un Salón de la Fama

La noticia que tiene a las redes sociales “en fuego” es que Altuve alcanzó su partido número 220 con tres hits o más, rompiendo el empate que tenía con el legendario Eddie Murray. Superar a un tipo que conectó 504 jonrones y jugó 21 temporadas no es cualquier cosa; es un certificado de grandeza. Con esto, “Astroboy” se ubica en el puesto 54 de todos los tiempos, demostrando que su estatura no tiene nada que ver con el tamaño de su legado.

En la mira: El trono de Craig Biggio

Pero el “Abusador” de Houston no se detiene ahí. Dentro de la organización de los Astros, Altuve está a solo cinco partidos de empatar al icónico Craig Biggio (225). En la República Dominicana, donde sabemos valorar a un hacedor de hits, entendemos que estamos ante un fenómeno que pronto estará acompañando a nuestros inmortales en el Salón de la Fama.

Si miramos la lista de venezolanos, solo el “Papá” Miguel Cabrera está por encima de él. Altuve ya dejó atrás a guantes de oro y bates de plata como Omar Vizquel y Magglio Ordóñez. ¡La “Para” es real!

Números que asustan en este 2026

Tras 22 juegos, Altuve presenta una hoja de servicio envidiable: promedio de .298, 25 hits, un OBP de .404 y un OPS de .880. Está haciendo de todo en el plato: batea, corre y castiga a los lanzadores sin piedad.

Para el fanático dominicano que sigue cada jornada, Altuve es el ejemplo de que la consistencia es la clave del éxito. Mientras los críticos siguen hablando, él sigue sumando indiscutibles en ruta hacia los 3,000 hits. ¿Alguien duda de que llegará a Cooperstown en su primera oportunidad? ¡La apuesta está abierta!