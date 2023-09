Una antología de cortometrajes canadienses | Películas de la NBA para fanáticos | Compilación completa

NBA Films for Fans es una antología de cortometrajes canadienses que se estrenó en 2021. Financiada por Ontario Lottery and Gaming Corporation para celebrar el 75.º aniversario del primer partido de la Asociación Nacional de Baloncesto entre los Toronto Huskies y los New York Knickerbockers en Maple Leaf. Gardens en 1946, el proyecto encargó a cinco cineastas canadienses emergentes negros, indígenas y de color que crearan cortometrajes documentales sobre baloncesto. 0:00 – Draft 6:36 – Forma más alta 14:45 – Rebote 26:24 – Identidades nacidas 34:26 – Shorty 42:49 – Herencia 50:09 – Regular 1:04:30 – The Shot Suscríbete a la NBA: https://on.nba.com/2JX5gSN