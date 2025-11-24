Victor Osimhen lidera la tabla de goleadores de la Champions 2025‑26 tras su hat-trick ante Ajax El delantero nigeriano del Galatasaray sumó seis goles en tres partidos y supera a Haaland, Mbappé y Harry Kane en la carrera por el máximo anotador. Michael Olise de Bayern es el asistidor más destacado tras cuatro jornadas.

Victor Osimhen se colocó como máximo goleador de la UEFA Champions League 2025‑26 tras convertir un hat-trick en la victoria de Galatasaray 3‑0 sobre Ajax por la cuarta jornada, alcanzando seis tantos en el torneo y superando a figuras como Erling Haaland, Harry Kane y Kylian Mbappé, según el informe oficial actualizado de UEFA.com al 24 de noviembre.

El delantero africano ha anotado seis goles en apenas tres partidos disputados, con una media de dos goles por encuentro, pese a no haber alineado en la primera fecha, donde Galatasaray cayó ante Eintracht Frankfurt. Osimhen abrió su cuenta goleadora en la jornada 2 ante Liverpool, marcando el único tanto del partido. Posteriormente, sumó un doblete en la victoria 3‑1 contra Bodø/Glimt y su triplete reciente frente al Ajax.

Detrás de Osimhen aparecen Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane (Bayern München) y Kylian Mbappé (Real Madrid) con cinco goles cada uno. El francés Anthony Gordon (Newcastle), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Marcus Rashford (Barcelona) suman cuatro anotaciones.

En el caso de Kylian Mbappé, sus cinco goles incluyen tres convertidos de penal, dos de ellos ante Marsella y otro frente al Kairat Almaty, y un hat-trick conseguido en la goleada 0‑5 del Real Madrid en Kazajistán. Harry Kane, capitán inglés del Bayern München, suma dos dobletes ante Chelsea y Pafos, además de un gol en la victoria 4‑0 frente a Club Brugge.

Erling Haaland, que esta temporada superó los 50 goles en la competición, ha celebrado goles en los últimos tres partidos de Manchester City, incluido un tanto ante su exequipo Borussia Dortmund.

En asistentes, lidera la tabla Michael Olise (Bayern) con cuatro pases de gol, seguido por Pierre-Emerick Aubameyang (Marsella), Dominik Szoboszlai (Liverpool) y Tijjani Reijnders (Manchester City), quienes registran tres cada uno.

La Champions 2025‑26 ha visto tres hat-tricks hasta la jornada 4: Kylian Mbappé en la visita del Real Madrid a Kairat Almaty, Fermín López en la goleada del Barcelona a Olympiacos y Victor Osimhen ante el Ajax. El reporte de UEFA también recuerda a los históricos máximos goleadores de la competición, como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y el propio Haaland.

Con Osimhen al frente de la clasificación goleadora, la lucha por el liderato se intensifica de cara al cierre de la fase de grupos. Los goles de Mbappé, Rashford, Fermín López, Haaland y Kane serán decisivos para definir al máximo anotador de Europa en esta edición del torneo.