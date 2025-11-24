Vinicius Jr detiene su renovación con Real Madrid en medio de tensiones con Xabi Alonso El atacante comunicó a la directiva que no renovará contrato mientras persistan sus diferencias con el entrenador Xabi Alonso. La falta de acuerdo económico y deportivo profundiza la incertidumbre sobre su futuro en el club.

El futuro de Vinicius Junior en el Real Madrid es incierto tras confirmarse que el jugador brasileño ha decidido detener las negociaciones para renovar su contrato, vigente por menos de dos años. Según reportes de The Athletic y FootballTransfers, Vinicius habría informado directamente al presidente Florentino Pérez que no contemplará una extensión bajo las actuales condiciones.

La decisión llegó tras una serie de desacuerdos con el entrenador Xabi Alonso, que incluyeron un incidente durante el triunfo 2-1 sobre el Barcelona al ser sustituido y la suplencia en el debut de la Champions League 2025-26 frente al Marsella. Estas situaciones han acrecentado la tensión entre el futbolista y el cuerpo técnico, afectando la dinámica interna en el club.

Además del aspecto deportivo, la negociación se encuentra estancada en el plano económico. Vinicius habría solicitado convertirse en el jugador mejor pagado de la plantilla, con un salario anual cercano a los 30 millones de euros, cifra que, de acuerdo con las fuentes, el Real Madrid no estaría dispuesto a conceder actualmente.

El interés por el delantero brasileño crece en otras ligas, especialmente en la Premier League inglesa y la Saudi Pro League, donde clubes importantes estarían atentos a su situación contractual. De momento, ni el Real Madrid ni Vinicius han emitido comentarios públicos u oficiales al respecto, y toda la información se basa en filtraciones y reportes de prensa. El desarrollo de este caso podría tener impacto en las aspiraciones del club de cara a LaLiga y la Champions League 2025-26.