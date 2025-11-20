Wesley Sneijder afirma que Lamine Yamal ya es el nuevo Messi del Barcelona Sneijder comparó al joven extremo culé con Lionel Messi y se mostró convencido de que Yamal hará carrera larga en el Barcelona. El futbolista de 18 años viene de quedar segundo en el Balón de Oro 2025.

Sneijder comparó al joven extremo culé con Lionel Messi y se mostró convencido de que Yamal hará carrera larga en el Barcelona. El futbolista de 18 años viene de quedar segundo en el Balón de Oro 2025.

El debate en torno al sucesor de Lionel Messi en el FC Barcelona sumó nuevas voces tras las declaraciones de Wesley Sneijder. El exinternacional neerlandés, con pasado en el Real Madrid y el Inter de Milán, aseguró en entrevistas recogidas por medios internacionales que Lamine Yamal “ya es el nuevo Messi del Barcelona” y proyectó una larga carrera del atacante en el club catalán.

Sneijder señaló que Yamal, con apenas 18 años, muestra características y protagonismo comparables a los de Messi en sus primeros años en Barcelona. Destacó que el extremo es producto de La Masia y consideró improbable una salida futura hacia la Premier League o la Bundesliga, subrayando que el propio jugador estaría interesado en seguir creciendo en el Camp Nou por mucho tiempo.

El exmediapunta neerlandés también visualizó un futuro a largo plazo para Yamal en el club: “Si hablamos nuevamente en 2035, estoy convencido que seguirá usando la camiseta del Barcelona”, afirmó.

En la última temporada, Lamine Yamal consolidó su presencia en el primer equipo y terminó segundo en la votación del Balón de Oro 2025, solo por detrás de Ousmane Dembélé del PSG. Su desempeño ha sido calificado como clave para el proyecto deportivo de la entidad blaugrana.

La comparación de Sneijder contrasta con opiniones surgidas desde España, donde algunos excompañeros de Messi, como Jordi Alba, han pedido evitar paralelos directos con la leyenda argentina. Sin embargo, las declaraciones del holandés refuerzan la expectativa internacional sobre el potencial de Yamal como figura central del Barcelona en los próximos años.