En la República Dominicana, cuando un joven mide 7 pies y 2 pulgadas, el destino parece escrito de antemano: el diamante o la cancha de baloncesto. La provincia de Peravia — cuna de innumerables peloteros — no es el lugar donde uno esperaría encontrar al próximo gran voleibolista del país.

Pero Moisés Ortiz no vino a seguir el guión que otros escribieron para él.

La decisión que nadie esperaba

Mientras familiares y amigos lo visualizaban como un futuro lanzador o como el próximo gran centro del baloncesto dominicano, Ortiz siempre sintió una atracción diferente. No era el diamante. No era el aro. Era la red.

La decisión fue difícil — y él mismo lo reconoce:

“Fue una decisión difícil, porque la mayoría esperaba que me fuera al play y destacara en la pelota. No me identifiqué con ese deporte y probé en otras áreas.”

Pero había una razón más profunda detrás de esa elección. Una razón que tiene nombre y apellido: Lourdes Valdez, su madre — una destacada jugadora de voleibol durante la década de los 2000. La admiración hacia ella fue la chispa que encendió todo.

“Además, mi madre fue una gran jugadora”, dijo Ortiz. Y eso lo dijo todo.

La estatura que lo hace único

7 pies y 2 pulgadas — 2.18 metros. Esa es la dimensión de Moisés Ortiz. Una estatura que en el voleibol no es solo una ventaja — es una arma devastadora.

Para ponerlo en perspectiva: la red masculina en el voleibol de alto nivel mide 2.43 metros. Con su altura natural, Ortiz ya supera esa marca con el brazo extendido — lo que significa que sus bloqueos y remates parten desde una posición que la mayoría de los jugadores del mundo nunca podrá alcanzar.

En el voleibol internacional, los bloqueadores más dominantes del mundo raramente superan los 2.10 metros. Ortiz tiene 8 centímetros más que ese estándar — una ventaja física que, combinada con el trabajo técnico adecuado, puede convertirlo en uno de los jugadores más difíciles de atacar en toda la región del Caribe y Centroamérica.

La selección nacional ya lo llama

Ortiz ya viste la camiseta de la selección dominicana — una señal de que la Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli) reconoce el potencial extraordinario de este joven gigante. Con los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en el horizonte — jugados en suelo dominicano — la presencia de Ortiz en el equipo nacional podría ser uno de los momentos más emocionantes del torneo para la afición local.

Imaginar a un dominicano de 7’2″ bloqueando remates en el Palacio de los Deportes ante miles de fanáticos en casa es exactamente el tipo de historia que los Juegos Centroamericanos necesitan.

El desafío: aprender a dominar el cuerpo

Tener 7’2″ no es solo una ventaja — también es un desafío. La coordinación, el equilibrio y la agilidad que requiere el voleibol de alto nivel son más difíciles de desarrollar cuando el cuerpo es tan grande. Los jugadores de su estatura a menudo necesitan más tiempo para sincronizar sus movimientos con la velocidad del juego.

Pero Ortiz tiene algo que el entrenamiento no puede dar: la genética correcta, la motivación correcta y el ejemplo correcto en casa. Su madre le enseñó que el voleibol es un deporte de disciplina, sacrificio y trabajo colectivo. Y él lo aprendió desde pequeño.

Lo que proyecta: una carrera sin límites

El voleibol dominicano tiene una tradición extraordinaria en la rama femenina — las Reinas del Caribe son una de las selecciones más exitosas del mundo. Pero en la rama masculina, el país busca figuras que eleven el nivel y pongan a República Dominicana en el mapa del voleibol internacional masculino.

Moisés Ortiz tiene el perfil físico para ser esa figura. Con el desarrollo técnico adecuado, podría convertirse en:

El bloqueador más dominante de la región NORCECA

de la región NORCECA Una figura central en los Juegos Panamericanos y futuros Mundiales

y futuros Un atleta con proyección hacia ligas europeas — donde los gigantes del voleibol son altamente cotizados

La lección que da su historia

En un país donde la estatura de 7’2″ casi automáticamente señala hacia el béisbol o el baloncesto, Moisés Ortiz eligió su propio camino. Inspirado por su madre, nacido en una provincia beisbolera y con un cuerpo que desafía la lógica, decidió mirar hacia la red.

Y la red lo está esperando.