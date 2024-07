Agenda deportiva de Disney Plus: Bay Rays vs Yankees, juega la Sub-20, MLB, CONCACAF Sub-20, WNBA All Stars y mucho más Mantente informado y disfruta de lo mejor del deporte.

– 1:05 PM St. Louis Cardinals vs. Atlanta Braves – 1:07 PM

– 1:07 PM Detroit Tigers vs. Toronto Blue Jays – 3:07 PM

– 3:07 PM Los Angeles Angels vs. Oakland Athletics – 4:07 PM

– 4:07 PM New York Mets vs. Miami Marlins – 4:10 PM

– 4:10 PM Philadelphia Phillies vs. Pittsburgh Pirates – 6:40 PM

– 6:40 PM Cincinnati Reds vs. Washington Nationals – 6:45 PM

– 6:45 PM Baltimore Orioles vs. Texas Rangers – 7:05 PM

– 7:05 PM Chicago White Sox vs. Kansas City Royals – 7:10 PM

– 7:10 PM Milwaukee Brewers vs. Minnesota Twins – 7:10 PM

– 7:10 PM San Diego Padres vs. Cleveland Guardians – 7:10 PM

– 7:10 PM Arizona Diamondbacks vs. Chicago Cubs – 7:15 PM

– 7:15 PM Boston Red Sox vs. Los Angeles Dodgers – 7:15 PM

– 7:15 PM St. Louis Cardinals vs. Atlanta Braves – 7:20 PM

– 7:20 PM San Francisco Giants vs. Colorado Rockies – 8:10 PM

– 8:10 PM Houston Astros vs. Seattle Mariners – 9:40 PM Campeonato Concacaf Sub-20 7:00 PM – República Dominicana vs. El Salvador

10:00 PM – Canadá vs. Honduras WNBA: All-Star Game 8:30 PM – WNBA All-Star Game Ciclismo – Tour de France 7:20 AM – Etapa #20 Fórmula 1 6:25 AM – GP Hungría – Práctica #3

9:55 AM – GP Hungría – Clasificación ESPN Knockout 5:00 AM – Junto Nakatani vs. Vincent Astrolabio

4:00 PM – Nathan Heaney vs. Brad Pauls

8:00 PM – Lemos vs. Jandiroba

9:00 PM – Yokasta Valle vs. Ramandeep Kaur