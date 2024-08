Agenda deportiva Disney Plus: Brewers vs. Dodgers, Phillies vs Nationals, Giants vs. Braves, MLB, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y mucho más Mantente informado y disfruta del mejor deprote

MLB – Grandes Ligas de Béisbol 1:10 PM : Oakland vs. New York

: Oakland vs. New York 1:10 PM : Seattle vs. Detroit

: Seattle vs. Detroit 2:10 PM : Los Angeles vs. Milwaukee

: Los Angeles vs. Milwaukee 3:45 PM : Atlanta vs. San Francisco

: Atlanta vs. San Francisco 6:35 PM : Boston vs. Baltimore

: Boston vs. Baltimore 6:40 PM : Washington vs. Philadelphia

: Washington vs. Philadelphia 8:05 PM: Minnesota vs. Texas Copa Conmebol Libertadores – Octavos de Final 6:00 PM : Nacional (U) vs. San Pablo

: Nacional (U) vs. San Pablo 8:30 PM: Flamengo vs. Bolívar Copa Conmebol Sudamericana – Octavos de Final 6:00 PM : Libertad (P) vs. Sp. Ameliano (P)

: Libertad (P) vs. Sp. Ameliano (P) 6:00 PM : Paranaense vs. Belgrano

: Paranaense vs. Belgrano 8:30 PM: Boca Juniors vs. Cruzeiro TP Masters 1000 – Cincinnati 7:00 PM: ATP Cincinnati, Segunda Ronda Mantente atento a estos emocionantes encuentros en diferentes disciplinas deportivas. ¡No te pierdas la acción!