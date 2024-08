Agenda Deportiva Disney Plus: Pirates vs. Rangers, Mets vs. Orioles, Red Sox vs. Astros, MLB, Octavos de Fnal Copa Libertadores, Octavos de Final Copa Sudamericana Mantente informado y disfruta del mejor deporte.

MLB (Béisbol de Grandes Ligas) 1:10 PM – Baltimore vs New York Yankees

– vs 2:10 PM – Boston vs Houston

– vs 2:35 PM – Pittsburgh vs Texas

– vs 3:45 PM – Chicago Cubs vs San Francisco

– vs 6:40 PM – Arizona vs Miami

– vs 6:40 PM – Minnesota vs San Diego

– vs 6:45 PM – Colorado vs Washington

– vs 7:05 PM – Cleveland vs New York Mets

– vs 7:07 PM – Cincinnati vs Toronto

– vs 7:20 PM – Philadelphia vs Atlanta

– vs 7:45 PM – Milwaukee vs St. Louis

– vs 8:05 PM – Detroit vs Chicago White Sox

– vs 8:10 PM – Los Angeles Dodgers vs Kansas City

– vs 9:40 PM – Tampa Bay vs Oakland

– vs 10:10 PM – Seattle vs Los Angeles Angels Copa Conmebol Libertadores 6:00 PM – The Strongest vs Peñarol

– vs 8:30 PM – River Plate vs Talleres

– vs 8:30 PM – Palmeiras vs Botafogo Copa Conmebol Sudamericana 6:00 PM – Fortaleza vs Rosario Central

– vs 8:15 PM – Lanús vs Liga de Quito

– vs 8:30 PM – Independiente Medellín vs Palestino Este es un día cargado de emocionantes encuentros tanto en las Grandes Ligas de Béisbol como en los torneos continentales de fútbol de la Conmebol, con partidos que prometen alta competencia y grandes jugadas.