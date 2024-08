Agenda deportiva Disney Plus: Reinas del Caribe vs. Turquía, Guardians vs .Orioles, Juega Alcaraz, Natación, Juegos Olímpicos, MLB y mucho más Mantente informado y disfruta del mejor deporte

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio Juegos Olímpicos París 2024 Atletismo Decatlón: Serie de 100m, Grupo A – 4:30 AM Decatlón: Serie de 100m, Grupo B – 4:35 AM Salto de longitud, Grupo A – 5:30 AM Salto de longitud, Grupo B – 6:35 AM Lanzamiento de peso, Grupo A – 8:15 AM Lanzamiento de peso, Grupo B – 9:15 AM

Baloncesto Cuartos de Final: Partido 1 – 4:00 AM Cuartos de Final: Partido 2 – 8:00 AM

Boxeo Peso Mosca (48-51kg) Femenino, Ronda de 16 – 4:00 AM Peso Medio (75kg) Masculino, Ronda de 16 – 4:45 AM

Ciclismo en Pista Velocidad por equipos femenina, Primera Ronda – 4:00 AM Velocidad por equipos masculina, Primera Ronda – 4:20 AM

Esgrima Espada por equipos masculina, Cuartos de final – 3:00 AM Espada por equipos masculina, Semifinales – 7:00 AM Espada por equipos masculina, Final – 12:00 PM

Fútbol Cuartos de final femeninos, Partido 1 – 5:00 AM Cuartos de final femeninos, Partido 2 – 8:00 AM

Gimnasia Artística Finales de Aparatos (Anillos, Salto) – 4:00 AM

Golf Ronda Final Masculina – 2:30 AM

Halterofilia Final de los 109kg – 4:00 AM

Natación Series preliminares de 200m Espalda Masculina – 4:00 AM Series preliminares de 800m Libre Femenina – 5:00 AM

Rugby a Siete Partido por la medalla de bronce masculina – 4:30 AM Partido por la medalla de oro masculina – 5:00 AM

Vela Carrera final de Laser Radial Femenino – 4:00 AM Carrera final de Laser Masculino – 5:00 AM

Voleibol

Reinas del Caribe vs Turquía – 3:00 AM

– 3:00 AM Voleibol de Playa Ronda de 16 masculina – 4:00 AM Ronda de 16 femenina – 5:00 AM

MLB Baltimore vs. Cleveland – 6:40 PM

– 6:40 PM Kansas City vs. Detroit – 6:40 PM

– 6:40 PM Miami vs. Atlanta – 7:20 PM

– 7:20 PM St. Louis vs. Chicago – 8:05 PM

– 8:05 PM Colorado vs. Los Angeles – 9:38 PM