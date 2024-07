Agenda Deportiva Disney Plus: República Dominicana vs Uzbekistán, pelea Cristian Pinales y Yunior Alcantara, Brewers vs Braves, Juegos Olímpicos 2024, MLB y mucho más Mantente informado y disfruta de lo mejor del deporte.

Juegos Olímpicos de París 2024 Atletismo 03:30 AM – 06:45 AM: Clasificación y semifinales (100m y 400m)

08:30 AM – 12:00 PM: Finales (100m, Salto Largo, y Lanzamiento de Disco) Bádminton 03:00 AM – 02:00 PM: Partidos de grupo y eliminatorias Balonmano 03:00 AM – 05:00 PM: Partidos de fase de grupos Baloncesto 3×3 03:30 AM – 04:00 PM: Partidos de fase de grupos Boxeo 03:00 AM – 05:00 PM: Eliminatorias y cuartos de final

5:48 AM Cristian Javier Pinales

9:30 AM Yunior Alcantara Reyes Esgrima 03:00 AM – 12:00 PM: Eliminatorias y finales de Espada Femenina Individual y Sable Masculino Individual Futbol 9:30 AM Rep. Dominicana vs. Uzbekistán Golf 01:30 AM – 10:00 AM: Ronda final (Individual Femenino) Hípica 03:30 AM – 10:30 AM: Salto Individual y por Equipos Hockey sobre Césped 03:00 AM – 05:00 PM: Partidos de fase de grupos Judo 04:00 AM – 12:00 PM: Competencia por Equipos Levantamiento de Pesas 04:00 AM – 02:00 PM: Competencia de Halterofilia Masculina (81 kg) y Femenina (64 kg) Lucha 04:00 AM – 11:00 AM: Eliminatorias y finales de Grecorromana Natación 05:30 AM – 07:30 AM: Eliminatorias

12:00 PM – 02:30 PM: Finales (200m Libre, 200m Estilos y 4x100m Relevo Mixto) Piragüismo 03:00 AM – 10:00 AM: Eliminatorias y finales (Canoa y Kayak) Remo 03:30 AM – 06:00 AM: Semifinales y finales Rugby 7 03:00 AM – 12:00 PM: Partidos de fase de grupos y cuartos de final Surf 01:00 AM – 11:00 AM: Rondas eliminatorias y finales Tenis 04:00 AM – 01:00 PM: Partidos de fase de grupos Tenis de Mesa 03:00 AM – 02:00 PM: Eliminatorias y finales (Individual Masculino y Femenino) Tiro 03:00 AM – 12:00 PM: Competencias (Rifle de Aire 10m y Pistola 25m)

Eduardo José Lorenzo Tiro con Arco 03:00 AM – 11:00 AM: Eliminatorias y finales (Individual Femenino) Triatlón 02:00 AM – 06:00 AM: Competencia Individual Masculina Vela 05:00 AM – 11:00 AM: Regatas de Clasificación Voleibol 03:00 AM – 05:00 PM: Partidos de fase de grupos Voleibol de Playa 03:00 AM – 09:00 PM: Partidos de fase de grupos Major League Baseball (MLB) 02:10 PM: Cleveland vs. Detroit

07:35 PM: Toronto vs. Baltimore

07:40 PM: New York vs. Philadelphia

07:50 PM: Miami vs. Tampa Bay

08:10 PM: Chicago vs. Cincinnati

08:10 PM: Minnesota vs. New York

08:10 PM: Seattle vs. Boston

08:45 PM: Texas vs. St. Louis

9:10 PM: Atlanta vs. Milwaukee

9:10 PM: Kansas City vs. Chicago

9:10 PM: Pittsburgh vs. Houston

10:38 PM: Colorado vs. Los Angeles

10:40 PM: Los Angeles vs. San Diego

10:40 PM: Washington vs. Arizona

10:45 PM: Oakland vs. San Francisco ¡No te pierdas ninguna de estas emocionantes competiciones y partidos!