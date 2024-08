Agenda Deportiva DIsney Plus: Yudelina Mejia Peguero en Halterofília, Luis Miguel Perez Sosa en Lucha Libre, Mantente informado y disfruta del mejor deporte

Juegos Olímpicos



2:00 AM – Atletismo: Maratón (Masculino)

3:00 AM – Golf: Competencia Femenina

4:15 AM – Escalada: Bloques-dificultad (Femenino)

5:00 AM – Lucha Libre: Categoría 97 kg (Masculino) Luis Miguel Perez Sosa

5:30 AM – Halterofilia: Categoría 102 kg (Masculino)

7:00 AM – Voleibol: Competencia Masculina

7:00 AM – Piragüismo: K-1 500 (Femenino)

7:20 AM – Piragüismo: K-1 1.000 (Masculino)

7:50 AM – Piragüismo: C-1 200 (Femenino)

8:00 AM – Gimnasia Rítmica: Conjuntos

9:00 AM – Balonmano: Competencia Femenina

9:00 AM – Tenis de Mesa: Equipos (Femenino)

9:00 AM – Saltos: Plataforma (Masculino)

9:35 AM – Waterpolo: Competencia Femenina

10:00 AM – Halterofilia: Categoría 81 kg (Femenino) Yudelina Mejia Peguero

11:00 AM – Fútbol: Competencia Femenina

11:30 AM – Pentatlón: Competencia Masculina

12:00 PM – Ciclismo en Pista: Madison (Masculino)

1:00 PM – Atletismo: Salto de Altura (Masculino)

1:15 PM – Atletismo: 800 metros (Masculino)

1:30 PM – Natación Artística: Dúo

1:30 PM – Atletismo: Jabalina (Femenino)

1:35 PM – Atletismo: 100 vallas (Femenino)

1:50 PM – Atletismo: 5.000 metros (Masculino)

1:55 PM – Lucha Libre: Categoría 74 kg (Masculino)

2:15 PM – Atletismo: 1.500 metros (Femenino)

2:30 PM – Halterofilia: Categoría +102 kg (Masculino)

2:30 PM – Lucha Libre: Categoría 125 kg (Masculino)

3:00 PM – Atletismo: Relevo 4×400 (Masculino)

3:14 PM – Atletismo: Relevo 4×400 (Femenino)

3:15 PM – Lucha Libre: Categoría 62 kg (Femenino)

3:19 PM – Taekwondo: Categoría +80 kg (Masculino)

3:19 PM – Breakdance: Competencia B-Boys

3:30 PM – Boxeo: Categoría 57 kg (Femenino)

3:30 PM – Baloncesto: Competencia Masculina

3:37 PM – Taekwondo: Categoría +67 kg (Femenino)

3:47 PM – Boxeo: Categoría 57 kg (Masculino)

4:30 PM – Vóley Playa: Competencia Masculina

4:34 PM – Boxeo: Categoría 75 kg (Femenino)

4:51 PM – Boxeo: Categoría +92 kg

Agenda MLB (Horarios de República Dominicana)

2:05 PM – Texas en New York

4:07 PM – Oakland en Toronto

5:05 PM – Detroit en San Francisco

5:10 PM – Houston en Boston

5:10 PM – San Diego en Miami

5:35 PM – Texas en New York

7:45 PM – Los Angeles en Washington

8:10 PM – Cincinnati en Milwaukee

8:10 PM – Cleveland en Minnesota

8:10 PM – St. Louis en Kansas City

8:15 PM – Baltimore en Tampa Bay

8:15 PM – Chicago Cubs en Chicago White Sox

9:10 PM – Atlanta en Colorado

9:10 PM – Philadelphia en Arizona

10:10 PM – Pittsburgh en Los Angeles Dodgers

10:40 PM – New York Yankees en Seattle